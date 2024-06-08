Администрация Энергодара сообщила об обстреле города со стороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру города-спутника Запорожской АЭС.

Администрация Энергодара сообщила об обстреле города со стороны ВСУ

Фото: ТАСС / ТАСС

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Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Отмечается, что удар был нанесен по центру города в район администрации. Информации о пострадавших не поступало, данные о разрушениях уточняются.

Украинские боевики 22 мая атаковали территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), применив дрон-камикадзе. В результате никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было. При этом за последнее время было зафиксировано несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 23 мая сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения по причине короткого замыкания. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом заявил, что Запорожская АЭС по-прежнему находится в ситуации опасности «в условиях конфликта».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

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