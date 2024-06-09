Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 10 по 16 июня.
Настройка на воздушную стихию, ярко проявленную через любознательный знак Близнецы, позволяет более активно действовать в социуме, наполняться творческой энергией. Каждому желающему представятся возможности проявить себя, привлечь внимание нужных людей, погрузиться в информационный поток.
Наиболее востребованы будут профессионалы в сфере информационных технологий и медиапространства, брокерской и издательской деятельности, торговле, информационных, посреднических и транспортных услуг, консалтинге и психотерапии.
Неделя также благоприятна для развития малого бизнеса, однако кажущаяся легкость может быть обманчива. Энергоотнимающее влияние Сатурна и Нептуна на стеллариум планет в Близнецах затрудняет способность анализировать и четко выражать свои мысли. В результате могут возникать сложности в профессиональной сфере.
Такая расстановка небесных тел также не способствует принятию важных и ответственных решений, заключению юридических документов, соглашений, совершению крупных покупок.
Не берите деньги в долг, избегайте сомнительных финансовых сделок. Лучше все несколько раз обдумать и оценить возможные риски. А вот благотворительная деятельность, духовная работа как раз требует максимальной отдачи.
Благоприятная конфигурация, включающая так называемый «аспект миллионеров», показывает, что только тот получит Вселенские блага и финансовый поток, кто готов взращивать моральные ценности, вдохновляться через искусство и вдохновлять других, вносить лепту в общее дело.
При построении отношений легко попасть в ловушку собственных иллюзий и создать искаженное представление об объекте страсти. Большая вероятность быстро влюбиться и также быстро разочароваться в избраннике. Женщины склонны отдавать приоритет своим фантазиям, а не реальности. Этим могут воспользоваться мошенники и брачные аферисты.
Возникающие спонтанные интимные связи не перерастут в продолжительные отношения. Лучше настроиться на легкую волну, а новые ощущения искать в интеллектуальном взаимодействии. Источник вдохновения ищите в занятиях творчеством и вокалом, посещении художественных выставок, устройте фотосессию или видеосъемку.
При создании образа предпочтение отдайте молодежному стилю, с использованием разноцветных воздушных тканей. Украсьте пальцы и запястья кольцами, браслетами, в маникюре сделайте акцент на неоновых и перламутровых оттенках. Данные рекомендации позволят вам гармонично и гибко подстроиться как под любого человека, так и под ситуацию.
Овен — гороскоп на неделю
Овны почувствуют усиление психологического контакта и доверия с окружающими людьми. Хорошие отношения будут складываться c соседями, одноклассниками и родственниками.
Предприимчивость, общительность, расширение деловых связей станут вашими основными преимуществами и помогут добиться профессионального роста. Неделя благоприятна для подписания договоров, ведения переговоров, презентаций и продаж.
Телец — гороскоп на неделю
У Тельцов внимание приковано к материальным ценностям. Будьте спокойны, ваша имущественная база тверда. Финансовые вопросы разрешаются легко и выгодно для вас.
Прочно стоять на земле вам помогает опора на здравый смысл и собственную систему ценностей. Деньги ожидаются от сферы красоты, занятий архитектурой и дизайном, творчеством и искусством. Знания в экономической сфере помогут увеличить капитал.
Близнецы — гороскоп на неделю
У Близнецов максимально проявлены способности самостоятельно принимать решения и в одиночку покорять вершины. Новые начинания и стремление проявить личную позицию позволят продвинуть свои интересы и добиться своего.
Забудьте про скромность и комплексы. Активная реклама от первого лица и имидж делового человека, с которым можно договориться — это именно ваше кредо.
Рак — гороскоп на неделю
У чувствительных Раков еще больше усиливается сенситивное восприятие окружающего мира. Вы способны настроить себя на правильное принятие происходящего и черпать энергию, занимаясь медитациями и и разбираясь в тонкостях психологии.
Спокойная музыка, водные виды спорта, посещение бани или сауны, расслабляющий массаж принесут успокоение нервной системе и помогут ослабить контроль.
Лев — гороскоп на неделю
Львы нацелены на построение планов с проекцией будущего, а также на участие в общественной жизни общества. Возможны научные изыскания, объединение с единомышленниками или на тусовку с друзьями.
Готовность познавать и внедрять новые и необычные проекты позволят попадать в тренды. Успешна реализация в государственной и политической деятельности, режиссуре, торговле акциями.
Дева — гороскоп на неделю
Девы, как всегда, способны ставить конкретные цели и двигаться вперед уверенно и методично. Это не может не привести к социальному успеху, признанию ваших заслуг и росту авторитета.
Возможно, вы получите назначение на руководящую должность или официальную награду от руководства. Для этого позаботьтесь о создании профессионального имиджа делового человека или бизнес леди.
Весы — гороскоп на неделю
Весы готовы к активному расширению как жизненных горизонтов, так и мировоззрения в целом. Разносторонние интересы толкают совершать дальние поездки, путешествовать в поиске новых миров или искать духовного наставника.
Вовлеченность в крупные мероприятия спортивного, научного или политического формата сулят масштабные перспективы.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионы проходят проверку на прочность. В критических ситуациях необходимо действовать смело, решительно и упорно. Занятия эзотерикой или погруженность в психоанализ помогут докопаться до сути.
Наличие запасного плана действия и возможность использовать совместные ресурсы будет вашим преимуществом. Выгоду приносит бизнес, банковские структуры, финансовые инвестиции и все виды страхования.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов на первый план выступает тема партнерства, сотрудничества, поиск компромиссных решений по принципу «выиграл — выиграл».
Потребность в понимании и поддержке со стороны окружающих можно удовлетворить, принимая активное участие в общественной и культурной деятельности. В местах проведения досуга вас ждет романтические знакомства. Хороший повод посетить вечеринку или театр.
Козерог — гороскоп на неделю
У Козерогов есть повод проявить наилучшие профессиональные качества, трудолюбие и исполнительность. Отношения с коллегами или персоналом складываются благоприятно.
Для достижения результата проигрывайте разные варианты и способы, не зацикливайтесь на чем-то привычном. Чтобы снизить стресс от работы, подойдут умеренные физические нагрузки и здоровый рацион.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи, судьба складывается в линии удачи на вашем пути, когда вы занимаетесь творческой деятельностью или любимым хобби. Одобрения, похвала и признание со стороны окружающих напитывают эго целебными энергиями.
Следуйте романтическим порывам в этот период, так как у вас будет достаточно уверенности, чтобы подать себя в лучшем виде. Не забывайте проявлять щедрость к себе и тем, кого любите.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы, дом и семья главенствуют в вашем списке приоритетов. Вы обнаружите стремление пустить корни, заложить фундамент собственного дома и семейных традиций.
Возможно, у вас появится желание переехать или заняться переустройством жилья, а также проявить коммерческую жилку — зарегистрировать ИП, основать фермерское хозяйство или торговую точку. Можете с радостью последовать этому позыву.
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