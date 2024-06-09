«Учусь у него»: новая жена Харламова рассказала об их отношениях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Актриса Ковальчук призналась, что Харламов покорил ее своей простотой

«Учусь у него»: новая жена Харламова рассказала об их отношениях

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Когда между актрисой и юмористом вспыхнули чувства?

Новоиспеченная супруга Гарика Харламова — актриса Екатерина Ковальчук — рассказала, какой характер у комика и чем он покорил ее сердце. Об этом она рассказала в интервью с изданием «МК».

Оказывается, что отношения между возлюбленными начались еще четыре года назад. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». И именно с того момента все завертелось.

«Мы не были знакомы до съемок, но, когда познакомились, я почувствовала себя рядом с ним очень комфортно, причем не только на площадке, но и за ее пределами. Он замечательный человек и актер прекрасный», — отметила Ковальчук.

По ее словам, Харламов постоянно шутил, чем вызывал море положительных эмоций. И вообще в жизни оказался очень позитивным и простым человеком.

«Я, кстати, учусь этому у него, потому что мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива», — подчеркнула актриса.

О том, заключили ли брак Харламов и Ковальчук пока остается тайным. Но юморист официально подтвердил, что сделал актрисе предложение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Кристина Асмус оказалась очень расстроенной, узнав о браке своего бывшего мужа Харламова.

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