Утренний массаж: как панда Катюша проводит выходные со своей мамой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 14 0

Появилось видео, как мама панды Катюши делает ей массаж

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Воскресенье у ДинДин и ее наследницы начался с нежностей.

Заботливая мама ДинДин решила поухаживать за своей любимой дочкой Катюшей. Она устроила для наследницы утренний массаж. Милые кадры опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Утренний массаж для Катюши», — подписала кадры Светлана Акулова.

Любимой мама черно-белой непоседы зоопарка массировала ей спинку и бочок, показывая тем самым свою любовь. Но игривая Катюша капризно укорачивалась от родительницы, вытворяла всяческие акробатические трюки в ее объятиях.

Ласковый жест ДинДин растрогал поклонников пушистой звезды.

«Чудо, какой приятный массаж от мамочки»;

«Замечательное видео. Мамочка нежно прикусывает Катюшку. Ласкает, Катюша как всегда проявляет упрямство, но и не противится. Это же любимая мама. Чудо-девчонки»;

«ДинДин так любит свою бусинку! Умница, красавица и лучшая панда-мама на свете!» — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша устроила ночью игры на качелях.

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