«Типичный ребенок»: панда Катюша устроила игры на качелях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Панда Катюша устроила игры на качелях

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Пока мама спит — дочка во всю резвится.

Пока ДинДин крепко спит, Катюша не готова прерывать свои веселые игры даже ночью. Черно-белая непоседа решила восполнить недостаток развлечений, покачавшись на качелях. Видео опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Хитрая Катюша днем наблюдает со своего трона, что происходит вокруг, а ночью идет развлекаться», — подписала кадры Светлана Акулова.

Сначала дочка ДинДин попробовала на зуб дерево, а потом попыталась забраться на качели и вытворять различные акробатические трюки.

Поклонники Катюши не могли не умилиться новыми моментами с их любимой пандой.

«Ну, какой же самостоятельный ребенок»;

«На сколько этому Телепузику хватит качельки?»;

«Душераздирающие зрелище. Посадите ребенка на качели!»;

«Типичный ребенок, хоть и панденок. Сладкая кругленькая булочка», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша провела утреннюю гимнастику в своем вольере.

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