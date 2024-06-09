На Украине раскрыли число служащих в ВСУ женщин
Замминистра обороны Украины Калмыкова: в ВСУ числятся 67 тысяч женщин
Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny
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Многие из них хотят управлять беспилотниками, а есть и те, кто стремится командовать артиллерийскими расчетами.
Почти 70 тысяч женщин служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом 19 тысяч из них — гражданские сотрудницы. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова.
«Сейчас в Вооруженных силах 67 тысяч женщин. Из них 19 тысяч — это различные сотрудники, все остальные — военнослужащие», — заявила она на видео, которое выложили на канале украинского Минобороны.
По ее словам, женщины вызываются даже на командование артиллерийскими расчетами. Некоторые готовы идти управлять беспилотниками. Вместе с тем Калмыкова признала, что женщинам все еще трудно построить военную карьеру в Незалежной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации. Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы. Судьи сочли действия осужденного «особо опасными» для общества.
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