На Украине раскрыли число служащих в ВСУ женщин

Многие из них хотят управлять беспилотниками, а есть и те, кто стремится командовать артиллерийскими расчетами.

Почти 70 тысяч женщин служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом 19 тысяч из них — гражданские сотрудницы. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова.

«Сейчас в Вооруженных силах 67 тысяч женщин. Из них 19 тысяч — это различные сотрудники, все остальные — военнослужащие», — заявила она на видео, которое выложили на канале украинского Минобороны.

По ее словам, женщины вызываются даже на командование артиллерийскими расчетами. Некоторые готовы идти управлять беспилотниками. Вместе с тем Калмыкова признала, что женщинам все еще трудно построить военную карьеру в Незалежной.

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