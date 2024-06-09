Во всем виновата книга: брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой

Во всем виновата книга: брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер разводится с женой

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Пара была вместе 13 лет, но в их отношениях произошел разлад.

Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, разводится с звездой сериала «Город мечты» Карен Гордон спустя 13 лет брака. Об этом он рассказал Daily Mail.

Известно, что о предстоящем разводе сотрудники поместья Спенсеров узнали еще в марте. Но информация попала в СМИ только сейчас.

«Это очень печально. Я просто хочу посвятить все свое время детям и внукам, и я желаю Карен счастья в будущем», — прокомментировал ситуацию Чарльз.

В публикации также отмечено, что разлад в отношениях произошел после того, как Спенсер опубликовал свои мемуары. В них он рассказал о пережитом насилии в школе-интернате, а также о первом сексуальном опыте в 12 лет.

Карен Гордон и Чарльз Спенсер познакомились в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и поженились в 2011 году. Пара воспитывает 12-летнюю дочь Шарлотту Диану. У Гордон также есть две дочери от первого брака с продюсером Марком Гордоном.

Для Спенсера это третий брак. До встречи с Карен он был женат на Виктории Локвуд, которая подарила ему четверо детей. Второй супругой Спенсера стала Кэролайн Фрейд, она родила ему двоих наследников.

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