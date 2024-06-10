Полный провал: какие страны ЕС не поддержали предложения Макрона

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Германия не поддержала предложение Макрона создать коалицию инструкторов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Henri Szwarc; 5-tv.ru

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Французский лидер думал о создании коалиции инструкторов для отправки на Украину.

Франция встретила серьезное сопротивление своим идеям в Европе! Союзники Парижа по НАТО не поддерживают предложение Макрона о создании коалиции инструкторов для отправки их на Украину.

Ранее французский президент разослал приглашения США и десяти европейским странам. Как пишет издание Welt, главный противник этой идеи — Германия. Там сразу четко дали понять, что немецкие военные не будут принимать участие в учебной миссии.

Солидарны с ФРГ и Италия с Испанией. Там опасаются, что такой шаг может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в конфликт. Также отказались отправлять на Украину своих инструкторов Чехия и Венгрия.

О еще одной опасности предупредила глава Минобороны Австрии. По словам Клаудии Таннер, западные страны пересекают красную линию, когда заявляют о том, что не ограничивают Киев в ударах их оружием по российской территории.

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