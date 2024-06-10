В автосалоне на севере Москвы вспыхнул крупный пожар

Площадь возгорания уже увеличилась до 200 квадратных метров.

На севере Москвы 10 июня вспыхнул пожар в одноэтажном здании. Площадь возгорания увеличилась до 200 квадратных метров, об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пламя распространяется очень быстро. Специалисты продолжают тушение. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На улице Башиловская рано утром произошел пожар в одноэтажном здании автосалона. На время рядом с возгоранием перекрыли дороги по 2-му Нижнемасловскому переулку от 2-й Квесисской улицы до 1-й Квесисской улицы. Также не доступен для проезда участок по улице 1-я Квесисская от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка.

Автомобилистам рекомендуют выбирать иные пути объезда.

Прежде площадь возгорания достигала 50 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Республике Коми пострадали три человека при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии.