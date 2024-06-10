Пахмутова о творчестве покойной Зыкиной: «Она была олицетворением русской души»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 43 0

Композитор Пахмутова: певица Зыкина была олицетворением русской души

Пахмутова о творчестве покойной Зыкиной: «Она была олицетворением русской души»

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

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Композитор вспомнила, какой была великая певица.

Народная артистка РСФСР Людмила Зыкина была олицетворением русской души и природы. Об этом в беседе с KP.RU рассказала композитор Александра Пахмутова.

Она вспомнила характер и творчество великой певицы, которой 10 июня могло исполниться 95 лет. По ее словам, та всегда стремилась к новому и не знала, что такое лень.

«Зыкина — это сочетание всего лучшего, что есть в русском человеке. Она является олицетворением и русской души, и русской природы — „Издалека долго, течет река Волга…“», — рассказала 94-летний исполнитель.

Пахмутова множество раз была на концертах артистки, да и сама Зыкина нередко исполняла песни, написанные композитором. А народные песни Зыкина подавал не просто искусно — идеально.

«У многих песен счастливая жизнь благодаря тому, что первой их исполнительницей была Людмила Зыкина», — заключила Пахмутова.

Пахмутова уверена: если бы артистка была жива, то и сегодня ее выступления поддержала бы вся страна.

Людмила Зыкина скончалась в 2009 году от сердечно-сосудистой недостаточности, ей было 80 лет. В репертуаре звезды насчитывалось не менее двух тысяч народных песен, а популярность вышла далеко за пределы России.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как одна роковая встреча разделила жизнь певицы Людмилы Зыкиной на «до» и «после».

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