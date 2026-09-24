«Он был светлячком»: Ольга Зарубина рассказала, каким был Сергей Соседов

Певица всегда чувствовала поддержку критика и ценила их отношения.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певица Зарубина: Соседов был специалистом с редким профессиональным взглядом
Заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина призналась, что не может смириться со скоропостижной смертью журналиста и музыкального критика Сергея Соседова. Артистка в беседе с URA.RU рассказала, что уход телеведущего стал для нее сильным потрясением.
«Огромная утрата: я не осознаю до сих пор», — сказала Ольга.
Соседов при жизни высоко оценивал творчество Зарубиной и называл ее одной из ярких исполнительниц. По словам певицы, она всегда чувствовала поддержку критика и ценила их отношения.
Зарубина отметила, что Соседов был человеком, который стремился говорить правду и обращать внимание на важные вещи. Она назвала его «светлячком», который своим отношением к людям и творчеству менял окружающее пространство.
«Он был светлячок: его многие не любили за это. Потому что светлячки высвечивают плохое и гадкое в людях, которые несут негатив», — поделилась Зарубина.
Особенно певица переживает за мать Сергея Соседова, с которой он проживал до последних дней. По словам Зарубиной, у них была очень сильная эмоциональная связь.
Певица также подчеркнула, что музыкальная индустрия потеряла специалиста с редким профессиональным взглядом. По ее словам, Соседов глубоко разбирался в музыке и вокале, а его оценки всегда были точными и аргументированными.
Сергей Соседов умер 23 сентября. Журналисту было 58 лет. По данным главы Нерюнгри Ильи Гудошника, Соседов приехал в город для участия в мероприятии и остановился в гостинице. Во время возвращения в номер ему стало плохо на лестнице — он потерял сознание и получил травму головы при падении.
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