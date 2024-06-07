Президент Боливии заявил о стремлении страны в БРИКС

Стремление Боливии стать участником БРИК обусловлено прекрасной перспективой для индустриализации страны и достижения ее экономического суверенитета. Об этом заявил президент страны Луис Арсе на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Политик подчеркнул, что Боливия намерена завоевать экономическую независимость и политический суверенитет.

«У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией», — сказал Луис Арсе.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Боливии сказал о многополярности мира.