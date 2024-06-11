«Мы вместе»: Игорь Макаров заявил воссоединении с Лерой Кудрявцевой

В начале года телеведущая заявила об уходе от мужа из-за его проблем с алкоголем. Неужели она дала еще один шанс супругу?

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа-хоккеиста Игоря Макарова в январе через пост в соцсетях. Она дала понять своей аудитории, что причиной стали его проблемы с алкоголем. Позже возродила надежду на примирение, сообщив, что отправила благоверного лечиться — очевидно, от пагубной зависимости. Судя по долгожданному заявлению самого Макарова, брак удалось спасти.

Недавно пара отмечала 11-ю годовщину совместной жизни. Спортсмен поздравил супругу с важной датой и опубликовал фото, на котором целует ее. Кроме того, за последнее время он приходил на шоу Кудрявцевой вместе с их дочерью Марией, а также появлялся на праздновании ее дня рождения.

В ходе интервью, которое Макаров дал KP.RU, он не слишком распространялся о своих чувствах. Но, так или иначе, хоккеист опроверг слухи о расставании с теледивой, подтвердил, что в их отношениях все хорошо, и беспокоиться поклонникам не о чем. И добавил, что решающей ссоры, положившей конец прежней счастливой жизни в браке, не было.

«Мы и не ругались… Да, конечно. Мы вместе», — сказал Макаров.

Лера Кудрявцева объясняла своим подписчикам, что намеренно предала гласности проблемы мужа с алкоголем. Это, по словам телеведущей, была попытка «спасти человека». Кроме того, звезда подчеркивала, что уйти от мужа — не равно развестись. Просто ей потребовалась «жесткая мотивация», чтобы разобраться с важным вопросом.

«Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — говорила Лера.

Боролась Кудрявцева и за здоровье балерины Анастасии Волочковой, которая, по ее мнению, рискует окончательно проиграть в битве с алкоголизмом. Ведущая призывала публику прекратить издевательства над артисткой и вместо этого оказать ей необходимую помощь. К ней присоединялась подруга Екатерина Гордон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова отреагировала на инициативность звездных блондинок.