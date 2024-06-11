Это знак? Суд не развел знаменитых блогеров Чекалиных

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 190 0

Суд не стал разводить Артема и Валерию Чекалиных

Это знак? Суд не развел знаменитых блогеров Чекалиных

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Интернет-знаменитостям уже не первый раз отказано в разводе.

Судья мирового участка не утвердила мировое соглашение между разводящимися интернет-знаменитостями Чекалиными. Как стало известно 5-tv.ru, паре еще месяц предстоит быть супругами.

Так судья постановила отложить судебное заседание блогеров на 10 июля. Развод опять не состоялся. До этого в марте Артем и Валерия Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе.

Что стало предполагаемой причиной случившегося, не сообщалось. Но многие уверены, что громкое расставание — это пиар.

До известия о решении суда в своем блоге Артем Чекалин заявил, что сегодня последний день их брака с Валерией. Больше комментариев не давал.

Слухи о разводе блогеров появились после начала разбирательств по поводу уклонения от налогов особо крупного размера. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Валерия Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. У пары трое несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил о заявлении Лерчек о том, что она является примером для блогеров.

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