«Побежали платить налоги»: Лерчек заявила, что послужила примером для блогеров

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Блогер Лерчек заявила, что многих коллег спас от проблем ее пример с налоговой

«Побежали платить налоги»: Лерчек заявила, что послужила примером для блогеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Григорий Сысоев

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Сейчас Чекалина планирует открыть два новых личных бренда.

Многие известные блогеры кинулись закрывать свои долги перед налоговой после истории с Валерией Чекалиной, известной, как Лерчек. Об этом она сама заявила журналистам KP.RU в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Блогер отметила, что она была первой, кого коснулись проверка и длительное разбирательство. У нее не было времени задуматься о долгах, а вот у других ее коллег по цеху тогда появился прекрасный шанс заплатить по счетам.

«Дело в том, что мой кейс был первым. Поэтому уже другие блогеры, опираясь на события, которые произошли в моей жизни, вовремя решают свои обязательства перед налоговой», — рассказала Валерия Чекалина.

Лерчек напомнила, что к ней неожиданно утром приехали приставы. Она не была готова к такому. Этот случай, по ее мнению, заставил всех быстро одуматься.

Сейчас блогер погасила свой долг. Валерия Чекалина выплатила налоговой сумму, превышающую 800 миллионов рублей. Она поделилась, что сейчас планирует открыть два новых собственных бренда.

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