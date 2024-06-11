Солнца недостаточно: чем опасен дефицит витамина D

Дефицит витамина D может привести к остеомаляции и остеопорозу
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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В каких продуктах содержится высокий уровень необходимого витамина?
Витамин D необходим человеку. Ведь благодаря этому витамину в организме усваивается кальций и фосфор, которые обеспечивают укрепление костей. Также он способствует мышечному тонусу и повышает иммунитет. Какие последствия настигнут человека при дефиците витамина D, рассказывает URA.RU.
Симптомы
При недостатке данного витамина наблюдается ломкость ногтей и волос, перманентная усталость, слабость и бессонница. Также человек становится подвержен депрессии и частым перепадам настроения.
Дефицит витамина D может привести к рахиту, который опасен для детей. У взрослых же это может вызвать остеомаляцию, приводящую к мышечной слабости и ломкости костей. А для пожилых людей это опасно тем, что может появиться остеопороз, который влияет также на хрупкость костей.
Профилактика
Витамин D нужно получать не только от солнца, но и через насыщенные им продукты питания: сушеные и свежие грибы шиитаке, молоко, сливочное масло, дикий лосось, консервированные сардины, тунец и яичный желток.
Также получить необходимый витамин можно через медикаменты. Но перед применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
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