Сразу в трех регионах Украины участились случаи поджогов автомобилей военных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

СМИ: в Днепропетровске, Одессе и Киеве подожгли автомобили военных

Сразу в трех регионах Украины участились случаи поджогов автомобилей военных

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты.

Сразу в трех регионах Украины 10 июня подожгли автомобили военных. Об этом сообщает издание «Страна».

Уточняется, что один поджог произошел в Днепропетровске (украинское название Днепр — Прим. ред.). Неизвестный облил бензином стоявший на парковке автомобиль Volkswagen.

В этот же день в Шевченковском районе Киева неустановленный злоумышленник поджег принадлежащий военному микроавтобус Mercedes-Benz. Третий эпизод зафиксировали в Одессе, где подожгли автомобиль Peugeot.

По данным издания, во всех трех происшествиях разбирается Служба безопасности Украины (СБУ).

Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты. В сети распространяются видео, на которых не только украинские мужчины, но и женщины вступают в рукопашные схватки с представителями так называемых территориальных центров комплектования — аналогов российских военкоматов.

Людей возмущают действия украинских военкомов, которые устроили в стране настоящую охоту за мужчинами, не гнушаясь никакими методами.

Так, на днях в Закарпатской области мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с семьей. Его задержали прямо на вокзале, угрозами заставили быстро пройти медкомиссию и подписать заключение врачей. При этом на глазах мужчины избивали еще одного военнообязанного. Известно, что сейчас украинец пребывает в одном из учебных центров Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции вызвало ужас видео, на котором сотрудники ТЦК задерживают украинца прямо на улице, игнорируя сопротивление местных жителей.

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