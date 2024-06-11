Сразу в трех регионах Украины участились случаи поджогов автомобилей военных

Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты.

Сразу в трех регионах Украины 10 июня подожгли автомобили военных. Об этом сообщает издание «Страна».

Уточняется, что один поджог произошел в Днепропетровске (украинское название Днепр — Прим. ред.). Неизвестный облил бензином стоявший на парковке автомобиль Volkswagen.

В этот же день в Шевченковском районе Киева неустановленный злоумышленник поджег принадлежащий военному микроавтобус Mercedes-Benz. Третий эпизод зафиксировали в Одессе, где подожгли автомобиль Peugeot.

По данным издания, во всех трех происшествиях разбирается Служба безопасности Украины (СБУ).

Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты. В сети распространяются видео, на которых не только украинские мужчины, но и женщины вступают в рукопашные схватки с представителями так называемых территориальных центров комплектования — аналогов российских военкоматов.

Людей возмущают действия украинских военкомов, которые устроили в стране настоящую охоту за мужчинами, не гнушаясь никакими методами.

Так, на днях в Закарпатской области мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с семьей. Его задержали прямо на вокзале, угрозами заставили быстро пройти медкомиссию и подписать заключение врачей. При этом на глазах мужчины избивали еще одного военнообязанного. Известно, что сейчас украинец пребывает в одном из учебных центров Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции вызвало ужас видео, на котором сотрудники ТЦК задерживают украинца прямо на улице, игнорируя сопротивление местных жителей.