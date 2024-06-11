Путин объявил сроки и место встречи с Эрдоганом

Ранее российский лидер провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время — в июле, по-моему, 3-4-го числа — он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — обратился Путин к главе турецкого МИД.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия стремится к развитию отношений с Турцией, и поблагодарил турецкое руководство за стремление внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, Путин коснулся темы снижения товарооборота с Турцией в начале года. Глава государства объяснил это корректировкой цен на товары и выразил надежду, что ситуация в ближайшее время нормализуется.

Фидан прибыл в Москву с визитом 10 июня. Ранее у него была встреча с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, на которой стороны подтвердили курс на сотрудничество в области международной и региональной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет на конференцию по Украине, которая состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня.