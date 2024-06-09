Саммит G7: Эрдоган не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Эрдоган не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Встреча «Большой семерки» состоится 13–15 июня. Затем главы государств отправляются в Бюргеншток на совещание по конфликту в Незалежной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет на конференцию по Украине, которая состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
Эрдоган приедет в Италию на саммит G7, а на встрече в Бюргенштоке лидера страны заменит глава МИД Турции Хакан Фидан. Известно также, что в начале недели глава дипломатического корпуса прибудет Нижний Новгород, чтобы принять участие в конференции министров иностранных дел БРИКС+. Она состоится 10 июня.
Об отказе участвовать в так называемой «мирной встрече» по Украине уже заявили представители Китая, Никарагуа, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины и других стран. Кроме того, конференцию пропустит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал саммит абсурдным сборищем.
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