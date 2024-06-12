Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Соответствующий указ обнародован 11 июня.

Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации. Согласно документу председателем комиссии назначен сам Путин, а его заместителями — вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ответственным секретарем комиссии стал помощник президента Алексей Дюмин, замещать его будет директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. В комиссию также вошли директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и глава Минфина Антон Силуанов.

Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами представляет собой совещательный и консультативный орган, составляющий предложения для лидера страны по основным направлениям государственной политики в соответствующей области. Комиссия поставляет инициативы по разработке и совершенствованию законов, нормативных актов и международных договоров, а также изучает проблемы в компетентной сфере, составляет программы по их разрешению и прогнозы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ.

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