Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

В Москве и Московской области обнаружили ядовитых испанских слизней

Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rolf Poss

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они появились в столице России много лет назад. Чем они опасны?

На территории Москвы и Московской области заметили опасных испанских слизней. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Специалист подчеркнул, что для Москвы эти испанские путешественники уже далеко не внезапные гости — они появились в столице еще десять лет назад. Все дело в посадочном материале из Европы, который завезли в те времена.

Кунафин признал, что в полной мере оценить влияние зарубежных моллюсков на экосистему мегаполиса пока нет возможности, так как «еще нет комплексных научных исследований». Специалист решил успокоить москвичей и гостей столицы, заявив, что из-за суровых российских зим у испанских слизней не получается размножаться в достаточной мере для полноценного нашествия.

Стоит упомянуть, что испанские слизни являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод — поэтому трогать руками этих вредителей крайне нежелательно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нашествии огромных опасных клещей-мутантов, которые заполонили Европу.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
«Решающая причина»: ФРГ блокирует ход переговоров о санкциях Евросоюза против РФ
9:26
«Вздутие и боли»: кому строго противопоказан квас
9:08
Убрали свои же? Что известно о служившей в ВСУ экс-стилистке Зеленского
8:50
Жилища с условием: выдачи льготной ипотеки подскочили в мае
8:34
Средства ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над регионами России
8:18
Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

Сейчас читают

«Банки пользуются ситуацией»: вырастет ли доллар после новых санкций США
Гаубица «Мста-СМ2» против вражеской РСЗО. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака