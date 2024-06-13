Чужой среди своих: в Москве заметили ядовитых испанских слизней

Они появились в столице России много лет назад. Чем они опасны?

На территории Москвы и Московской области заметили опасных испанских слизней. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Специалист подчеркнул, что для Москвы эти испанские путешественники уже далеко не внезапные гости — они появились в столице еще десять лет назад. Все дело в посадочном материале из Европы, который завезли в те времена.

Кунафин признал, что в полной мере оценить влияние зарубежных моллюсков на экосистему мегаполиса пока нет возможности, так как «еще нет комплексных научных исследований». Специалист решил успокоить москвичей и гостей столицы, заявив, что из-за суровых российских зим у испанских слизней не получается размножаться в достаточной мере для полноценного нашествия.

Стоит упомянуть, что испанские слизни являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод — поэтому трогать руками этих вредителей крайне нежелательно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нашествии огромных опасных клещей-мутантов, которые заполонили Европу.