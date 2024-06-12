Собянин поблагодарил москвичей за труд и любовь к России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Сегодня Москва «является локомотивом отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, прочным тылом Армии России».

Собянин поблагодарил москвичей за труд и любовь к России

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Москва отмечает главный государственный праздник — День России — «с гордостью за славную историю Отечества, с твердой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьемся новых побед». Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Он поздравил москвичей с праздником, отметив, что на протяжении веков город играет «ключевую роль в становлении российской государственности». Сегодня Москва «является локомотивом отечественной экономики, драйвером технологического суверенитета страны, прочным тылом Армии России», отметил Собянин.

Мэр поблагодарил жителей столицы «за труд и талант, помощь и поддержку, за веру и любовь к России» и пожелал им здоровья, добра и успехов.

12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете. В документе провозглашались такие принципы, как равноправие всех политических партий, разделение властей и главенство Конституции. Декларация заложила основы для образования нового государства — Российской Федерации.

Ровно год спустя состоялись первые в истории страны выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. В 1992 году он подписал указ о создании нового праздника 12 июня — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.

Через несколько лет президент предложил для названия праздника более короткий и емкий вариант — День России. Официально название праздника изменилось в 2002 году после принятия нового Трудового кодекса.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

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