«Полон демонов»: Бен Аффлек спивается из-за развода с Лопес

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Dаilу Маil: у Бена Аффлека проблемы с алкоголем из-за развода с Лопес

«Полон демонов»: Бен Аффлек спивается из-за развода с Лопес

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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Друзья актера обеспокоены его состоянием.

Голливудского актера Бена Аффлека заподозрили в злоупотреблении алкоголем на фоне якобы грядущего развода с актрисой Дженнифер Лопеc, сообщает Daily Mail.

Друзья знаменитости рассказали изданию о том, что актер много лет боролся с алкоголизмом и игроманией. А из-за натянутых отношений с супругой он «сорвался».

«Я слышал, что он пьет. Он полон демонов — действительно проблемный человек», — сказал друг Бена журналистам.

Другой товарищ также обеспокоился состоянием звезды, увидев его с «остекленевшими» глазами.

В мае Бен Аффлек арендовал дом стоимостью 100 тысяч долларов в месяц в Брентвуде. В этот же период Лопес отменила все свои выступления, очевидно, в попытке спасти семью. Однако многочисленные источники издания сообщают, что развод неизбежен.

Кроме того, актер потерял благосклонность сестры и матери Дженнифер, добавляет источник портала.

Первые сообщения о разладе в знаменитой семье стали появляться в начале мая. Поклонники, следящие за отношениями пары почти 20 лет, разделились на два фронта: одни винят во всем непростой характер Лопес, другие — говорят о возможной измене Аффлека. Сами артисты подробности своей личной жизни выносить на публику не торопятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лопес и Аффлек решили продать «семейное гнездышко».

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