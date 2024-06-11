Запад пообещал Украине первые доходы от активов России в июле

Большая часть средств пойдет на оборону, заявила глава Еврокомиссии.

Европейская комиссия предоставит Украине первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов России в июле 2024 года. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на форуме по восстановлению Незалежной.

«Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — сказала она.

На этой неделе, продолжила фон дер Ляйн, на саммите «Большой семерки» будет обсуждаться вопрос о том, как сделать так, чтобы предоставить возможность Украине воспользоваться доходами от активов России «быстро и в большем объеме».

По информации агентства Kyodo, лидеры стран G7 планируют договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные российские активы. Как ожидается, обсуждать этот вопрос они могут на саммите в Италии 13–15 июня.

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Как Запад хочет использовать замороженные активы России?

В мае Совет Евросоюза официально решил направлять чистую прибыль от замороженных активов России на военную помощь Украине. При этом 90% доходов будут поступать в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки для украинской армии, а 10% направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Ранжирование выплат будет пересматриваться ежегодно, в первый раз это произойдет 1 января 2025 года. Также планируется, что впервые изымут доходы от активов России в пользу Украины в июле. В Кремле, к слову, назвали такие действия экспроприацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на один миллиард долларов. Среди них оказались вертолет Bell-427, а также самолет Gulfstream G650.