Врачи центра «СОГАЗ» в Геленджике прооперировали пациентку во время научно-практической конференции

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Хирурги выполнили сложнейшую полостную операцию без единого разреза.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru

Тема:
СОГАЗ

Сложнейшую полостную операцию выполнили хирурги в Геленджике — и при этом ни единого разреза. Высокотехнологичные методы лечения теперь доступны россиянам бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Если раньше восстановление занимало недели, то теперь пациентов выписывают через пару дней.

За работой опытных коллег наблюдали хирурги сразу из нескольких регионов. Вместе с ними и наш корреспондент Елена Хмура.

К постоянной боли в груди, жжению и ежедневной тошноте Галина Федоровская давно привыкла. При ее диагнозе — грыжа в пищеводе — практически вся еда под запретом.

«Все маленькими порциями, переедать нельзя. Мне тяжело наклоняться, я не могу внаклонку ничего делать, тяжести поднимать, идти быстро не могу», — рассказывает Галина Федоровская.

Раньше такой диагноз звучал, как приговор — пожизненно соблюдать диету и принимать лекарства. Или решиться на тяжелую полостную операцию. Но в многопрофильном центре «СОГАЗ» в Геленджике Галине предложили лечение по современной методике, да еще и бесплатно — по полису ОМС. Операцию пациентке провели ведущие российские врачи во время научно-практической конференции.

В эти минуты идет подготовка к очередной операции. Ее проводит бригада опытных хирургов. На все необходимые манипуляции потребуется два часа. За это короткое время врачам удается победить болезнь, которая часто мучает пациентов годами. Сейчас же прогноз — здоровая, полноценная жизнь.

Чтобы избавить от грыжи, врачи делают в животе пациента всего несколько небольших проколов. Через них вводят видеокамеру и хирургические инструменты. Основная задача — чтобы вся кислота оставалась в желудке.

«Мы положили несколько швов на это пищеводное отверстие, уменьшили его в размерах, до определенных пределов. После чего перешли к третьему этапу — собственно формированию клапана между пищеводом и желудком с использованием собственных тканей больного», — поясняет врач-хирург, заведующий отделением высокотехнологичной хирургии МКНЦ им. А. С. Логинова Олег Васнев.

В особо сложных случаях пациенту ставят искусственный клапан — имплант. За каждым движением хирургов в Геленджике по видеосвязи внимательно наблюдают участники конференции — врачи в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и еще десяти российских городах, Узбекистане и Таджикистане. Среди них: пульмонологи, лоры, терапевты, хирурги — все врачи, которые сталкиваются с разными проявлениями этого заболевания, встречающееся у четверти жителей развитых стран.

«Например, популяция московских жителей предъявляет симптомы рефлюксной болезни до 25%. Питерские жители — до 15%», — рассказывает главный врач ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» Андрей Обрезан.

Специалисты говорили и о том, как выявлять рефлюксную болезнь. Ведь она часто маскируется под другие проблемы — вызывает боли в сердце, кашель и даже кариес.

«Пациенты эти сложные. Иногда они не находят свой путь сразу к хирургу. Они ходят на консультации между врачами пульмонологами, кардиологами, гастроэнтерологами, отоларингологами», — поясняет заведующий хирургическим отделением ММЦ СОГАЗ Евгений Токарен (Геленджик).

Онлайн-конференции, где врачи со всей России делятся опытом и обучаются на безвозмездной основе, в группе клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» проводят регулярно. Большинство вмешательств с участием ведущих врачей страны проводится бесплатно для пациентов, то есть по полису ОМС.

«Кроме того, у нас есть федеральные квоты на ряд видов деятельности, в том числе и на общехирургическую. Со всей россии к нам приезжают, очень много из Ставропольского края людей сейчас на операции», — рассказывает главный врач ММЦ «СОГАЗ» Михаил Шиганов (Геленджик)

Преимущество современных лапароскопических операций — пациенты быстро возвращаются к нормальной жизни. Уже через два-три дня Галина Федоровская сможет, как давно хотела, прогуляться по набережной Геленджика и поесть любимой черноморской рыбы.

Тема:
СОГАЗ
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