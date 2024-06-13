Проверка организована после крушения вертолета в Свердловской области

После крушения вертолета Robinson R44 в Свердловской области начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Об этом рассказал транспортный прокурор по региону Денис Кириченко в Telegram-канале ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой по факту произошедшего 12.06.2024 крушения вертолета Robinson в городском округе Первоуральска Свердловской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказала Кириченко.

До этого стало известно, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области рядом с базой отдыха «Светофор».

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, личности пострадавших, а также идет поиск собственника вертолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о крушении самолета с вице-президентом Малави.