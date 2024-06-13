Первый в России и единственный в Европе: стартовал пятый сезон «Драйв шоу»

Главный герой постановки — человек, который каждый вечер проводит перед экраном.

Представление, которое стирает границы между сценой и зрителями! Автодром «Игора Драйв» открыл новый сезон — театральный. Уникальный формат автошоу уже полюбился зрителям, ведь каждый может почувствовать себя настоящей телезвездой.

Корреспондент «Известий» Максим Облендер посетил первый в России и единственный в Европе автотеатр.

Это — самый простой и быстрый способ понять, что нравится зрителю. В сети ставят лайки, а здесь — сигналят машины. Так звучат аплодисменты в автотеатре.

Зрители хотели попасть в автотеатр, а попали — в телевизор! Вместе с главным героем. Захотел стать участником телешоу — пожалуйста, волшебство свершилось!

Теперь только успевай переключать каналы! Теряй калории на утренней гимнастике. Прячься под одеяло во время фильма ужасов. Кроши салаты на кухне кулинарного шоу.

Но будь осторожен, иначе навсегда останешься в телевизоре!

«В этом году мы решили максимально приблизиться к нашему зрителю и показать каждого, абсолютно каждого, кто когда-либо смотрел телевизор. А смотрел, думаю, каждый. И говорил: „Я знаю, как лучше!“. Вот сегодня мы воплотили мечту каждого зрителя!» — говорит артистка шоу-пространства «Ленинград Центр» Полина Сарамуд.

Это — уже пятый сезон для автотеатра. В 2020-м, когда из-за коронавируса нельзя было никуда пойти, «Драйв шоу» стало спасением.

Маленькие, чаще всего семейные, компании оставались в изолированном помещении, курьеры привозили еду прямо к дверям машины.

Шоу-пространство «Ленинград центр» и его режиссер Феликс Михайлов — родоначальники формата автотеатра в нашей стране. А автодром «Игора Драйв» с его уникальными возможностями стал регулярной площадкой для этого шоу.

«У нас огромные экраны в этом году, еще больше, чем в прошлом. Мы увеличиваем сцену, увеличиваем масштабы, чтобы зритель мог рассмотреть каждую буквально деталь. Моя отдельная любовь в этом шоу — это программа „Спокойной ночи, малыши“, когда выезжают огромные куклы на сцену», — говорит артист, хореограф-постановщик шоу-пространства «Ленинград Центр» Олег Хмелев.

Летучие мыши, гигантские куклы операторов с камерами, музыканты на машинах, мотоциклы, ролики — это воплощение одновременно и театра, и цирка с небывалым размахом фантазии.

Да даже громоздких декораций не надо, здесь гудят моторы проносящихся на расстоянии нескольких метров болидов. И эту вибрацию чувствует каждый зритель. По сценарию — все в телевизоре, но шоу наяву!

«Я приезжаю сюда: „Игора Драйв“, мне нравится, „Драйв шоу“ — класс! Но естественно мне нравится больше всего это шоу, потому что я — главный герой», — говорит артист шоу-пространства «Ленинград Центр» Антон Анкушин.

«В этом есть какая-то своя магия. Зритель не скован зрительным залом, какими-то правилами этикета, я не знаю, правилами поведения. И они так искренне радуются, вот дай волю побибикать», — говорит саунд-продюсер шоу-пространства «Ленинград Центр» Наталья Демидюк.

Они и гудели! До финальной ноты последней песни, до самого яркого залпа салюта, пока не закончилась любимая телепередача.

«Классное шоу! Мы здесь второй раз, шоу незабываемое. Оно создает классную атмосферу. Лето, драйв, эмоции, все супер», — говорит один из зрителей.

Но, как и в случае с хорошим фильмом или шоу, его всегда можно пересмотреть. «Круто ты попал» будут показывать весь летний сезон на сцене «Игоры Драйв».