«Решающая причина»: ФРГ блокирует ход переговоров о санкциях Евросоюза против РФ

DPA: Германия блокирует согласование нового пакета санкций ЕС против России
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий;
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Новый пакет будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений.
Власти Германии блокируют прогресс в переговорах о новом пакете санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
«Раздумья Германии и запросы на внесения изменений — решающая причина того, почему санкционные планы до сих пор не могли быть завершены», — отмечается в статье.
Также указывается, что новые антироссийские санкции будут направлены на борьбу с обходом действующих мер. Также планируется впервые ввести жесткие ограничения в отношении бизнеса России, связанного со сжиженным природным газом.
Германию же не устраивают новые санкции, она против усиления ответственности предприятий за нарушение ограничений. Как предполагает агентство, Берлин опасается, что в этом случае могут привлечь к ответственности немецкие компании.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США в День России ввели новый пакет санкций против разных сегментов российского бизнеса. Среди подпавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.
После введения этих санкций Мосбиржа решила прекратить с 13 июня проводить торги долларом и евро.
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