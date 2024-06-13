Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 47 0

Авиасалон МАКС-2024 планируют перенести на другое время

Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2023-м Международная аэрокосмическая выставка тоже не смогла состояться.

Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году в ранее запланированные даты проводиться не будет. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

Уточняется, что в настоящее время обсуждается не отмена МАКС, а перенос события на другое время в связи с повышенными мерами безопасности. Авиасалон планировалось провести 23–28 июля.

В июне 2023 года организаторы заявили о переносе выставки на 2024-й, а вместе с тем пообещали сразу же провести ее и в 2025-м. Они также отметили, что мероприятие останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Именно на этом авиасалоне обычно выставляются отечественные воздушные суда, ракеты, двигатели и космическая техника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый вице-премьер Денис Мантуров назвал создание орбитальных группировок основной целью России в космосе. По его словам, для нашей страны это имеет не только стратегический, но и приоритетный характер.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС
11:05
Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС
10:57
Бриг «Россия» провел репетицию в День России
10:51
Задержаны еще двое членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне
10:40
Первый в России и единственный в Европе: стартовал пятый сезон «Драйв шоу»
10:26
Минобороны РФ показало кадры электронных ракетных пусков на учениях ядерных сил

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака