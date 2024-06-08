«Выходить на новые рубежи»: Мантуров назвал главную цель России в космосе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Мантуров: основная цель РФ в космосе — создание орбитальных группировок

«Выходить на новые рубежи»: Мантуров назвал главную цель России в космосе

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Это имеет для РФ не только стратегический, но и приоритетный характер. О чем идет речь?

Основная цель России в космосе заключается в создании орбитальных спутниковых группировок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Цель стоит не отставать и стараться выходить на новые рубежи. <…> Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их (спутники. — Прим. ред.), создавая и наращивая эти группировки», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что это направление имеет не только стратегический, но и приоритетный характер.

Также стране нужна собственная орбитальная станция для сохранения лидерства в космосе, и у Роскосмоса есть соответствующая программа, напомнил Мантуров.

В апреле «Роскосмос» утвердил эскиз новой орбитальной станции, которая заменит устаревшую МКС и сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

Новую космическую станцию начнут разворачивать в 2027 году. Летать вокруг Земли она будет по полярной орбите. Это позволит обеспечить обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути.

Перспективы исследований максимально широкие: разведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. Также станция станет своего рода трамплином для освоения дальнего космоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая орбитальная станция позволит России стать лидером «космического многополярного мира».

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