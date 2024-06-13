ФСБ выявила хищение миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

Правоохранители провели 15 обысков по местам жительства и работы задержанных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД России при содействии Росгвардии выявили хищение более одного миллиарда рублей социальных выплат на основании полученных из стран Евросоюза поддельных документов о рождении и смерти людей. Об этом сообщили в Центре общественным связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Указывется, что в Южном и Северо-Кавказком федеральных округах вскрылись факты назначения пенсий и соцвыплат на основании поддельных свидетельств о рождении и смерти, которые якобы были оформлены органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в названных странах.

Злоумышленники также предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между Государственным унитарным предприятием и физлицами. На основании этих документов на счет ГУП поступали деньги, которые в дальнейшем мошенники обналичивали и присваивали.

Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Правоохранители провели 15 обысков по местам жительства и работы задержанных в Ингушетии и Северной Осетии. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержаны еще двое членов банды Басаева граждан России Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов. Правоохранителям удалось сформировать неопровержимую доказательную базу их участия в нападении в Чечне на военных, в ходе которого погибли 15 человек и еще 28 пострадали.

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ФСБ выявила хищение миллиарда рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

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