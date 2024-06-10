Четыре человека подорвались на мине под Белгородом
Гладков: в Шебекино подорвались на мине четверо человек, включая сотрудника СМИ
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Одному из пострадавших врачи проводят операцию.
Четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24». Об этом в Telegram-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала „Россия 24“. В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча», — написал он.
Врачи сейчас оперируют сотрудника телеканала. Также другого мужчину с ранениями конечности госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Еще двоим оказали медпомощь, дальше они будут получать ее амбулаторно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Брянской областью были уничтожены три украинских беспилотника. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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