Четыре человека подорвались на мине под Белгородом

Одному из пострадавших врачи проводят операцию.

Четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24». Об этом в Telegram-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала „Россия 24“. В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча», — написал он.

Врачи сейчас оперируют сотрудника телеканала. Также другого мужчину с ранениями конечности госпитализировали в больницу № 2 Белгорода. Еще двоим оказали медпомощь, дальше они будут получать ее амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Брянской областью были уничтожены три украинских беспилотника. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.