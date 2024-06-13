«Обрушения рубля не будет» — экономисты о национальной валюте после новых санкций

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Российские экономисты уверены в росте курса доллара после новых санкций США

«Обрушения рубля не будет» — экономисты о национальной валюте после новых санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Новые ограничительные меры со стороны США были введены накануне.

После введения США новых санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня — «обрушения» рубля не будет. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказали опытные экономисты.

«Я не думаю, что больше, чем процентов на 10-15, но вероятность этого довольно высока», — пояснил будущие изменения курса рубля кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Экономисты подчеркнули, что россияне заметят дефицит долларов, но «обрушения рубля не будет». Все опрошенные эксперты посоветовали не поддаваться паническим настроениям и не покупать доллар конкретно сейчас — все дело в спекулянтах, которые уже настроены сыграть на страхах людей.

«В ближайшую неделю-полторы точно не стоит покупать», — заявил экономист Кульбака.

По мнению кандидата экономических наук Владимира Григорьева, евро и доллар в России никто «отменять не будет», поэтому паника может только навредить личным финансам россиян. Немного иная ситуация обстоит с ценами на различные импортные товары.

«Скорее всего, цены на импортные товары будут несколько выше», — указал Кульбака.

Цены на товары все же поднимутся, но не в один момент. Это будет происходить постепенно — в течение примерно полугода. Экономисты уверены, что дальнейшая судьба рубля лежит полностью в руках Центробанка.

Московская биржа с 13 июня прекращает проводить торги долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что произойдет с курсом доллара в ближайшей перспективе, а также когда все стабилизируется.

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