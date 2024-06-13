«Банки пользуются ситуацией»: вырастет ли доллар после новых санкций США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 35 0

Прекращение торгов долларом и евро приведет к повышенной волатильности курсов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Мосбиржа прекратит торги западными валютами. Как это отразится на россиянах?

Запад ввел ограничения против Московской биржи. Торговая площадка же решила, что теперь не будет проводить торги с долларом и евро. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Диденко рассказал сайту 5-tv.ru, как изменится курс валют.

Специалист предположил, что сделки по доллару и евро переместятся на внебиржевой рынок.

«В моменте, конечно, может быть повышенная волатильность, в особенности валютных курсов. Вероятно, они [торги] уже в банках меняются. Некоторые банки пользуются ситуацией и устанавливают слишком большие спреды, но в течение нескольких дней мы увидим, что ситуация стабилизируется в той или иной степени», — объяснил Диденко.

Он подчеркнул, что так или иначе рубль будет находиться под давлением, и это от внешних факторов уже не зависит.

Московская биржа с 13 июня прекращает проводить торги долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США. Представители банка России отметили, что валютные сделки все же будут совершаться на внебиржевом рынке. Организации и граждане РФ, как и прежде, смогут продавать и покупать данные валюты с помощью российских банков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосбиржа прекратит торги долларом и евро из-за санкций США.

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