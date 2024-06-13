Муж актрисы Кристины Бабушкиной проиграл суд в апелляции

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 29

Чего хотел добиться бизнесмен?

Муж актрисы Кристины Бабушкиной проиграл суд в апелляции

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд по делу об имуществе в многоквартирном доме проиграл Андрей Гацунаев, муж актрисы Кристины Бабушкиной. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Физкультурно-оздоровительный комплекс стал предметом спора между сторонами. Несколько гражданских истцов, а также и ТСН «Дом на Ефремова» обратились в суд с требованием о признании права общей долевой собственности владельцев помещений многоквартирного дома и получении имущества из чужого незаконного владения.

Хамовнический суд 14 марта вынес решение в пользу истцов. Андрей Гацунаев обжаловал его через месяц, но суд апелляционной инстанции снова встал на сторону истцов, и Мосгорсуд апелляционную жалобу отклонил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках.

+22° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Выжить после: врач назвал лучшие способы борьбы с похмельем
21:42
Бывший глава ВМС и замкомандующего Нацгвардии Украины объявлены в розыск в РФ
21:20
Путин провел переговоры с исполняющим обязанности главы Ирана
21:02
Муж актрисы Кристины Бабушкиной проиграл суд в апелляции
20:40
Уничтожает все вокруг: в Исландии потоки лавы подходят все ближе к городу
20:22
«Наговорила гадостей»: Успенская нахамила Пригожину из-за конфликта с Киркоровым

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака