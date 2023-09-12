Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Андрей Гацунаев полностью признал вину, назвав произошедший инцидент «глупостью».

Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева по уголовному делу о хранении наркотиков и нападении на полицейского. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время слушания Гацунаев полностью признал вину, назвав произошедший инцидент «глупостью».

«Сугубо драматичное стечение обстоятельств. Глупость», ― сказал он.

Также стало известно, что муж Бабушкиной примирился с пострадавшим от его действий правоохранителем. Гацунаев выплатил сотруднику ГИБДД 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент с Бабушкиной и ее супругом произошел утром 16 июня в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники дорожной инспекции для проверки документов и нашли в салоне пакетик с белым порошком, предположительно, запрещенным веществом.

После этого 45-летний Гацунаев, вероятно, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, попытался съесть пакетик и при этом сильно укусил за палец полицейского.

Позднее в квартире Бабушкиной и Гацунаева провели обыск, после чего супруга актрисы доставили в Замоскворецкий суд для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

К самой Бабушкиной у представителей правосудия вопросов не было. Однако спектакль с ее участием в театре Ермоловой отменили после сообщений о скандальном инциденте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Бабушкина вернулась к работе и появилась в соцсетях после задержания с наркотиками в центре Москвы.

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Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о наркотиках

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