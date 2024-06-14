Казнить или помиловать? Как Джо Байден покрывает своего сына-преступника Хантера

И почему Дональд Трамп опасен для действующего главы Белого дома еще и в контексте этой ситуации?

Сын президента США Хантер Байден может избежать наказания, несмотря на то, что присяжные признали его виновным по делу о нарушениях правил хранения оружия. С таким мнением выступил политолог Малек Дудаков, пишет издание EADaily.

Эксперт напоминает, что Байден-младший незаконно приобрел револьвер еще 2018 году, также он неоднократно покупал и употреблял тяжелые наркотики. Однако в итоге угрозы получил владелец оружейного магазина, которого заставляли удалить записи о произошедшей транзакции. По одной из версий, этим занимались непосредственно агенты Секретной службы США.

«Суммарно Хантеру только по этому делу грозит до 25 лет заключения. А есть ведь еще и второе дело — уже о неуплате налогов с „серых“ доходов Хантера на Украине, в Китае, Мексике и Румынии. Потом он спустил три с половиной миллиона долларов из заработанного за границей на кутежи, наркотики и проституток», — перечисляет «заслуги» Хантера политолог.

Стоит отметить, что дело Байдена-младшего является гигантским репутационным пятном на всей президентской семье. Ведь в укрывательстве его преступлений, по всей видимости, могут быть замешаны все члены семьи президента США, отмечает Дудаков. Именно поэтому американские власти так активно пытаются раскручивать дело против экс-президента Дональда Трампа, чтобы не допустить его победы на грядущих этой осенью выборах. Иначе Хантеру действительно придется ответить за свои деяния по закону.

К слову, если верить инсайдерской информации, Хантер и вовсе планирует побег из США, если его отец проиграет ноябрьские выборы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повлияет на президента США суд над Хантером Байденом.