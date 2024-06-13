Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Он также сообщил, что этим летом появится также разворот с внутренней стороны Садового на внешнюю сторону возле дома 31 по улице Малой Дмитровке.

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

По проектам московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уже созданы новые разметки, которые позволяют улучшить движение на дорогах столицы. Об этом 13 июня сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал, что по проектам московского ЦОДД уже созданы два разворота перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, перед Курским вокзалом, перед улицей Покровкой, с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке.

Собянин сообщил, что этим летом появится также разворот с внутренней стороны Садового на внешнюю сторону возле дома 31 по улице Малой Дмитровке.

«Новые развороты создают альтернативные маршруты для выезда на ул. Петровку, Олимпийский просп., просп. Академика Сахарова и Старую Басманную. В этом году для оптимизации движения планируем сделать переразметку больше чем на 70 участках. Часть из них уже готова», — написал Собянин.

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