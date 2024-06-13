«У нас есть конкурентные преимущества»: Путин подпишет указ о приоритетах научного развития

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Путин подпишет указ о приоритетах научного развития России

«У нас есть конкурентные преимущества»: Путин подпишет указ о приоритетах научного развития

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Однако для начала следует доработать документ, заметил президент.

Президент России Владимир Путин намерен подписать отдельный указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития РФ и перечня важнейших наукоемких технологий. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

Однако российский лидер высказался о необходимости доработки документа и упоминании в нем атомной энергетики.

«Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества», — добавил он.

Накануне президент поручил кабмину, «Роскосмосу» и «Росатому» выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики. Он отметил, что особое внимание следует уделить развитию уже «имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин — решения по распоряжению должны принять до 15 июня 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть из России.

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