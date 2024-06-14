Ушедшая из России Coca-Cola пытается зарегистрировать восемь товарных знаков

Производитель напитков The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию в России новых восьми товарных знаков. Информация об этом появилась в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает газета «Ведомости».

Компания покинула рынок России в марте 2022 года. Однако в апреле текущего The Coca-Cola Company обратилась в Роспатент за регистрацией брендов Sprite, Power Ade, Fanta и других по 32 и 33 классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и прочего.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, мировые бренды несут огромные убытки после ухода с российского рынка. Он также отметил, что РФ способна конкурировать с западными компаниями по качеству выпускаемой продукции.

Тем временем в конце прошлого года стало известно, что Adidas может вернуться в Россию, но под новым названием. Головная компания ведет оптовую торговлю, поэтому сохраняет возможность возвращения на российский рынок.