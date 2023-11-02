Adidas может вернуться в Россию, но под новым названием

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Бренд ушел с нашего рынка после начала спецоперации.

Adidas может вернуться в Россию, но под новым названием

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Adidas может вернуться в Россию, но под новым названием. С таким заявлением выступил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что головная компания Adidas ведет оптовую торговлю, поэтому сохраняет возможность возвращения на российский рынок.

Люлин отметил, что поскольку структуры владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупили права на субаренду помещений, арендуемых компанией Adidas, а не полностью бизнес, то это и дает много возможностей для развития такого сценария.

Первые открытия стоит ждать в крупных торговых центрах Москвы, а затем и в других городах, заключил эксперт.

В сентябре стало известно, что магазины Decathlon возобновят свою работу в России до конца этого года. Процедура передачи прав новому владельцу официально завершена, сообщили в Минпромторге РФ.

Бренд после начала спецоперации приостановил продажи в России.

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