Страны НАТО намерены координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Орбан, в частности, рассказал о так называемой «миссии НАТО на Украине», в рамках которой планируется создание баз на территориях стран альянса для продажи оружия киевскому режиму.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена. Кроме того, Будапешт не будет поставлять оружие Киеву и обучать украинских боевиков, а также финансировать миссию НАТО в конфликте.

«Это сложный вопрос, потому что если можно Венгрии, то можно и другим. НАТО трудно принять такое поведение, чтобы Венгрия не стала прецедентом, это я понимаю. Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов… Переговоры были долгими и трудными, и в конце мы договорились и получили все, что хотим. Взамен я обещал, что мы не будем препятствовать на будущем саммите НАТО создать такую миссию тем, кто этого хочет», — уточнил Орбан.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, усилия России по «высвечиванию» лицемерия и «двойных стандартов» стран Запада по конфликту на Украине не напрасны. Мир меняет свое отношение к ситуации.