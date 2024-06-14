«Я на дне»: Анфиса Чехова рассказала, как пережила тяжелую депрессию
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пережила тяжелую депрессию
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Телеведущая поделилась с подписчиками воспоминаниями о непростом периоде своей жизни.
Телеведущая Анфиса Чехова несколько лет назад переживал непростой период и даже впадала в настоящую депрессию. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.
Знаменитость вспомнила о том тяжелом времени, когда приехала в Екатеринбург. Ведь именно в этом городе когда-то она острее всего ощущала подавленное состояние.
«Несколько лет назад я прилетала сюда в полнейшем внутреннем раздрайве. В депрессии и в ощущении, что я на дне. Я смотрела из этих окон и думала, что не стоит ждать чего-то хорошего от будущего», — рассказала Чехова.
Звезда отметила, что в то время ей казалось — ничего хорошего в жизни уже не будет. Однако спустя годы она понимает, насколько была не права.
«И вот я в будущем… Счастлива, свободна от страхов и тревог, полна оптимизма и радуюсь жизни!» — пишет знаменитость.
Чехова обратилась к подписчикам и напомнила: даже в трудную минуту стоит помнить, что жизнь обязательно наладится.
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