«Я на дне»: Анфиса Чехова рассказала, как пережила тяжелую депрессию

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пережила тяжелую депрессию

«Я на дне»: Анфиса Чехова рассказала, как пережила тяжелую депрессию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая поделилась с подписчиками воспоминаниями о непростом периоде своей жизни.

Телеведущая Анфиса Чехова несколько лет назад переживал непростой период и даже впадала в настоящую депрессию. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.

Знаменитость вспомнила о том тяжелом времени, когда приехала в Екатеринбург. Ведь именно в этом городе когда-то она острее всего ощущала подавленное состояние.

«Несколько лет назад я прилетала сюда в полнейшем внутреннем раздрайве. В депрессии и в ощущении, что я на дне. Я смотрела из этих окон и думала, что не стоит ждать чего-то хорошего от будущего», — рассказала Чехова.

Звезда отметила, что в то время ей казалось — ничего хорошего в жизни уже не будет. Однако спустя годы она понимает, насколько была не права.

«И вот я в будущем… Счастлива, свободна от страхов и тревог, полна оптимизма и радуюсь жизни!» — пишет знаменитость.

Чехова обратилась к подписчикам и напомнила: даже в трудную минуту стоит помнить, что жизнь обязательно наладится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина недовольна отдыхом в Европе.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

19:29
Пропали пульс и дыхание: девочка умерла в самолете от «неизвестной болезни»
19:13
Новые технологии: как нейросети помогают подготовиться к школьным экзаменам
18:57
Станут участниками? Для чего НАТО размещает военные базы для поставок оружия Киеву
18:41
Пик сезона не только осень: какие грибы можно собирать уже в середине июня
18:25
«Он очень умный»: раскрылось, о чем говорил Трамп с Нурмагомедовым
18:16
«Это уже добрая традиция»: Звезды на празднике мороженого

Сейчас читают

Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ на Белгородскую область
Мошенник обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 миллиона рублей
Никакого спокойствия: ТОП-6 причин, почему пары ссорятся в отпуске
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака