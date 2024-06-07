Бородина недовольна отдыхом в Европе: «Отвратительное море!»

Звезда считает, что для семейного отпуска больше подойдет Турция.

Телеведущая Ксения Бородина предпочитает отдыхать в Европе с друзьями. Об этом звезда поделилась на своей странице в социальной сети. Экс-ведущая «Дома-2» призналась, что далеко не все европейские курорты одинаково хороши — особенно для детей.

«В Форте ездила, там отвратительное море! На Лазурке с детьми что делать? Ну, можно снять виллу на Капри или на Сардинии, но, опять же, постоянно искать развлечения», — пояснила Бородина.

Звезда предпочитает отдыхать с детьми именно в Турции, так как там — все включено, все возможные развлечения сосредоточены на территории отеля.

У 40-летней телеведущей есть две дочери от двух браков. Марусю она родила от предпринимателя Юрия Будагова, а Теону — от бизнесмена Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в конце мая Ксения Бородина решила надолго покинуть Москву и своих дочерей — это было вынужденное решение.