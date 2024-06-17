Катя Лель рассказала о мимолетном флирте с Жан-Клодом Ван Даммом

Американский актер Жан-Клад Ван Дамм оказывал знаки внимания певице Кате Лель. Об этом она рассказала в эфире передачи на федеральном телеканале.

Как вспоминает российская артистка, в тот момент у нее начинался роман с Игорем Кузнецовым. Тогда они приехали в Абу-Даби на корпоратив по случаю одной свадьбы.

«Я иду с Игорем на пляж, там кепка, купальник, платье какое-то маленькое, очки. Ван Дамм лежит со своим охранником и говорит мне: «Это ты та русская суперстар, которая вчера пела?» Я оглядываюсь — никого нет, только я. Говорит: «Дай мне свой телефончик, давай пообщаемся», — рассказала Катя Лель.

Артистка призналась, что ее спутник знал английский язык и «напрягся», когда услышал предложение американской знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель рассказала об изменах мужа.