Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал Россию ведущей ядерной державой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 59 0

Дипломат признает, что РФ участвовала и продолжает влиять на установление так называемого ядерного порядка.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал Россию ведущей ядерной державой

Фото: www.globallookpress.com / Aeoi

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Россия является ведущей ядерной державой. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркивает, что наша страна — одна из основателей самого понятия «ядерный порядок».

«Россия — ведущая ядерная держава. „Росатом“ — поставщик номер один в мире. „Росатом“ присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», — отметил дипломат.

Гросси заметил в интервью, что его не может не радовать возможность периодически контактировать не только с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, но и с президентом РФ Владимиром Путиным, что особенно важно в современных реалиях, когда продолжается спецоперация на Украине. Дипломат подчеркивает, что это диалог незаменим, особенно в условиях, когда никакие другие международные организации не могут (или не хотят) контактировать одновременно и с Россией, и с Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» начал отгрузку оборудования для АЭС «Куданкулам» в Индии.

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