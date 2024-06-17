В Турции 16 тысяч человек пострадали во время празднования Курбан-байрама

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 1 155 0

Травмы были получены во время обряда жертвоприношения.

В Турции 16 тысяч человек пострадали во время празднования Курбан-байрама

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

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Более тысячи жителей Анкары пострадали во время выполнения обряда жертвоприношения в ходе празднования Курбан-байрама. Всего же в разных регионах Турции травмы получили около 16 тысяч граждан. Об этом заявил в соцсетях министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«В первый день Курбан-байрама в наши медицинские учреждения обратились около 16 тысяч человек по всей стране, в том числе 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», — говорится в сообщении государственного деятеля.

Причина такого количества травм проста: забоем животных занимались не подготовленные для этого люди. Как отмечает глава Минздрава Турции, как минимум, это нужно делать в специально отведенных для обряда местах, но требования эти зачастую не выполняются.

Традиционно в ходе празднования Курбан-байрама в жертву приносится баран. Однако, его могут заменить и другие животные — козлы, коровы и даже верблюды с буйволами. Важнее соблюсти возраст животного — менее года для барана или, например, два года, если в жертву приносится корова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

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