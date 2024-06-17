Мариуполь сделают раем для яхтсменов: как Россия планирует развивать Приазовье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 206 0

Россия планирует превратить Приазовье в туристический рай

Мариуполь сделают раем для яхтсменов: как Россия планирует развивать Приазовье

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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В стране представлена Стратегия развития региона до 2040 года.

В Приазовье до 2040 года появится 20 курортов, способных принять около 16 миллионов туристов. Об этом сообщают журналисты KP.RU, изучившие документы Стратегии развития региона.

На Азовском море появятся детские лагеря, лечебные санатории, будет развиваться экотуризм, яхтинг. Основной упор планируется сделать на семейном отдыхе.

В частности, в рамках программы развития региона появятся особенные туристические зоны в Ейске и Мариуполе. В последнем, к слову, будет развиваться яхтенный туризм, в городе должна появиться современная марина. Краснодарский край прославится как рай для серфингистов. Здесь, в Ейске, будет создана необходимая инфраструктура для укротителей волн.

Кроме того, в регионе будет возобновлена деятельность заводов по разведению осетровых, работавших здесь в советское время. Это один из важнейших аспектов стратегии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии.

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