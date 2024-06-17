«Заметный подрыв»: Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии

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Евгения Романова
Евгения Романова 99 0

Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике

«Заметный подрыв»: Пушков оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Reuters / URS FLUEELER

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Тема:
Спецоперация

В числе не подписавших итоговый документа конференции есть и страны Глобального Юга, поддержкой которых Киев так хотел заручиться.

Решение 15 стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии с 15 по 16 июня, отказаться от подписания финальной декларации указывает на то, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования конфликта. Их шаг показал провал данного саммита. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева», — написал он.

На Западе и Украине участие в саммите 92 стран преподносят как успех мероприятия. Однако же отказ 15 государств подписывать декларацию говорит об обратном. В частности, подчеркнул Пушков, ряд стран прибыли в Бюргеншток, чтобы в первую очередь принять участие в конференции, но не поддерживать политику Запада.

Кроме того, из этих 15 государств 13 являются ведущими странами Глобального Юга. Пушков напомнил, что Украина в том числе намеревалась заручиться их поддержкой.

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе. Встреча, изначально задуманная как значимый шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, закончилась принятием итогового коммюнике, в котором не было ни слова о необходимости приостановки боевых действий.

Тема:
Спецоперация
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