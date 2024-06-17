Кремль анонсировал поездку Путина в Якутск: что входит в планы президента

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Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

Путин совершит 18 июня рабочую поездку в Якутск

Кремль анонсировал поездку Путина в Якутск: что входит в планы президента

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Ожидается, что российский лидер в ходе визита уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин совершит завтра, 18 июня, рабочую поездку в Якутстк. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В рамках поездки у президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей Республики Саха (Якутия)», — указывается в сообщении.

В ходе визита глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока, в том числе реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030». Путин также пообщается с деятелями культуры, которые сделали выбор в пользу работы в этом регионе.

Вместе с тем у президента запланирована беседа с учащимися и студентами Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Также Путин намерен провести встречу с главой республики Айсеном Николаевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил о необходимости развивать Дальний Восток и Сибирь, указав на смещение центра экономического развития РФ. Президент также назвал мозги главным средством производства в нынешней России.

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